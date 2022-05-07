Москва, , 10:22 — REGNUM Следователями СК России будет расследован новый факт преступных действий украинских силовиков в отношении мирного населения.

Следственный комитет Sledcom.ru

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«Следственный комитет запросит в Минобороны РФ сведения о новых преступных деяниях представителей киевского режима в отношении гражданского населения, не участвующего в боевых действиях», — отмечается в сообщении СК РФ.

По имеющимся данным, выявлен факт использования украинскими националистами в Харьковской области людей в качестве «живого щита».

Следователями СК России будут приобщены соответствующие документы к материалам уголовных дел о преступлениях киевского режима и приняты меры к установлению всех лиц, причастных к совершению преступлений в отношении мирного населения.