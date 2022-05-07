Туруханский район, Красноярский край, 7 мая, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Возле посёлка Ворогово в Туруханском районе Красноярского края произошёл затор при прохождении ледохода на реке Енисей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого агентства гражданской обороны и ЧС.

Агентство ГО и ЧС Красноярского края Ледовый затор на Енисее

По данным на 8 часов утра 7 мая вода в реке превысила критический уровень на 41 см, достигнув отметки в 1148 см. Затопленных домов при этом нет.

«Наблюдается перелив дороги. В пункт временного размещения эвакуированы 4 человека. На месте работает межведомственная оперативная группа, ситуация находится на контроле», — отметили в ведомстве.