Пекин, 7 мая, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Выручка китайских компаний, работающих в индустрии мобильных игр, в превом квартале 2022 года превысила 60,43 млрд юаней (около $9,13 млрд). Об этом пишет газета China Daily со ссылкой на отчёт агентства CNG.

Yourweightlossaid.com Мобильные игры

В сравнении с последним кварталом 2021 года выручка китайских разработчиков видеоигр для мобильных устройств выросла на 9,28%. В годовм исчислении рост выручки составил 2,72%.

Значительная часть доходов пришлась на рынки других стран. За первые три месяца текущего года разработчики видеоигр из Китая заработали на зарубежных рынках более $4,55 млрд.

Мировой рынок видеоигр в 2021 году достиг объёма в $180 млрд. Больше половина дохода — $93 млрд — пришлась на разработчиков мобильных игр.