Братск, Иркутская область, 7 мая, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Братском районе Иркутской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием медведя, сообщает 7 мая телеграм канал ГУ МВД по региону.Инцидент случился накануне вечером в 10 км от села Покосное. На пути движущегося в сторону Иркутска автомобиля Kia возник медведь. Животное вышло на проезжую часть неожиданно перед близко идущим транспортом. Помимо водителя в салоне иномарки находились два пассажира. Никто из людей не пострадал. Погибшего в результате автоаварии хищника забрали сотрудники лесничества.

МВД В Братском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием медведя

Между тем, это не единственный случай появления диких животных вблизи населенных пунктов или их выхода на дорогу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее также сообщалось о выходе медведя в поселках Бадарминск и соседнем населенном пункте Бадарма. Стражи порядка предупреждают о необходимости соблюдать меры предосторожности.

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