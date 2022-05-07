Донецк, , 10:14 — REGNUM 6 мая с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуированы 25 человек, в том числе женщины и дети. Об этом 7 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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Подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации и Донецкой Народной Республики для безопасной эвакуации гражданских лиц был открыт гуманитарный коридор и обеспечивался «режим тишины».

Все освобожденные гражданские лица эвакуированы в населенный пункт Безыменное, где им предоставили ночлег, питание и медицинскую помощь.

Эвакуированные гражданские лица, пожелавшие выехать в подконтрольные киевскому режиму районы, переданы представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста.