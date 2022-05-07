Донецк, , 10:12 — REGNUM ВСУ обстреляли Горловку, Донецк и Старомихайловку. Об этом 7 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️06:30 — н.п. Новгородское — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 10 мин калибра 120 мм; ️08:20 — н.п. Пески — г. Донецк: выпущено 4 снаряда калибра 122 мм; ️08:30 — н.п. Красногоровка — н.п. Старомихайловка: выпущено 15 гранат из АГС», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что 105 человек, среди них — 3 детей, погибли, 464, в том числе 39 детей, пострадали в ДНР за 80 дней эскалации.

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