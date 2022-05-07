«Не припомню такой жуткой пылевой бури» — мэр Красноярска
Красноярск, 7 мая, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Мэр Красноярска Сергей Ерёмин обратился к горожанам в связи с разыгравшейся в городе непогодой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Цитата из видео в телеграмм-канале Сергея Ерёмина
Обращение мэра Красноярска Сергея Ерёмина к жителям на фоне пылевой бури
«Не припомню такой жуткой пылевой бури в Красноярске. По мнению специалистов, сильный ветер, открытый грунт и еще не засеянные сельхозполя в соседних районах сделали своё дело», — отметил он.
Глава города призвали в такую погоду не разводить костры и оставаться по возможности дома с закрытыми окнами. По его словам, коммунальные службы работают в усиленном режиме.
Ликвидация последствий бури начнётся после того, как ветер стихнет.