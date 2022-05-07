Красноярск, 7 мая, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Мэр Красноярска Сергей Ерёмин обратился к горожанам в связи с разыгравшейся в городе непогодой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео в телеграмм-канале Сергея Ерёмина Обращение мэра Красноярска Сергея Ерёмина к жителям на фоне пылевой бури

«Не припомню такой жуткой пылевой бури в Красноярске. По мнению специалистов, сильный ветер, открытый грунт и еще не засеянные сельхозполя в соседних районах сделали своё дело», — отметил он.

Глава города призвали в такую погоду не разводить костры и оставаться по возможности дома с закрытыми окнами. По его словам, коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Ликвидация последствий бури начнётся после того, как ветер стихнет.