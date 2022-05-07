Москва, 7 мая, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Российский певец Григорий Лепс присоединился к акции «Лучшим воинам мира» и посетил участников специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, проходящих лечение и реабилитацию в одном из военных госпиталей. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба Минобороны России.

Okras Григорий Лепс

Уточняется, что во время своего визита певец пообщался с бойцами, пожелав им всем скорейшего выздоровления, а также подарил российским военнослужащим компакт-диски со своими песнями и автографом.

Кроме того, Лепс по традиции госпиталя оставил свой автограф на гитаре, на которой ранее также расписались другие артисты, которые посетили военных медиков и пациентов госпиталя.

«Бойцам здоровья, а врачам как можно меньше работы. Спасибо им огромное за их работу, труды и героизм. Желаю, счастья, здоровья и скорейшего возвращения домой», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка пять ракет из БМ-21 «Град».