Ташкент, , 10:08 — REGNUM Пограничные войска Службы государственной безопасности Узбекистана дали свою версию инцидента, произошедшего 5 мая на узбекско-киргизской границе.

Флаг Киргизии

«Пограничники Узбекистана, неся службу на узбекско-киргизской границе, обнаружили, что группа неизвестных лиц незаконно переправляет с территории Узбекистана в Киргизию товарно-материальные ценности в большом объёме», говорится в сообщении погранведомства Узбекистана.

По данным ведомства, узбекские пограничники приняли предупреждающие правонарушение меры.

«Нарушители при попытке задержать их, оказали сопротивление узбекским военнослужащим, применив силу, нанесли пограничникам телесные повреждения и пытались завладеть оружием», говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие были вынуждены применить оружие в установленном порядке.

«В результате трое нападавших ранены, подельники забрали их на территорию Киргизии», говорится в сообщении.

Сообщается, что для выяснения подробностей произошедшего 5 мая инцидента проведена экстренная встреча представителей пограничных служб Узбекистана и Киргизии.