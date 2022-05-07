Сургут, Югра, , 10:07 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) четверо мужчин подозреваются в участии в запрещённой экстремистской организации. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ России по Тюменской области.

Нет экстремизму Procspb.ru

По версии следствия, с ноября 2020-го по 25 апреля 2022 года подозреваемые в возрасте от 19 до 29 лет, трое из которых ранее неоднократно судимы, организовали в Сургуте отделение запрещённой в РФ экстремистской организации АУЕ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они вовлекали участников, распределяли роли между ними, занимались финансовыми вопросами и проводили экстремистскую пропаганду в интернете и среди заключённых, а также силовым путём разрешали конфликты.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Они задержаны и решается вопрос об их заключении под стражу.