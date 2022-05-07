Ташкент, 7 мая, 2022, 10:04 — ИА Регнум. МИД Узбекистана заявил о самостоятельном курсе развития страны, а также указал о том, что к никаким союзным государствам республика присоединятся не намерена.

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«В последнее время некоторые иностранные издания, претендующие на объективность и беспристрастность в освещении событий, продолжают тиражировать необоснованные высказывания отдельных лидеров зарубежных стран относительно расширения Союзного государства и присоединения к нему Республики Узбекистан», говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Узбекистана.

В этой связи МИД «вновь заявляет о недопустимости подобных провокационных действий, способных нанести урон дружеским взаимоотношениям Узбекистана с зарубежными партнерами».

«Республика Узбекистан, в целях обеспечения независимости и суверенитета страны, исходя исключительно из национальных интересов, продолжит твердо следовать избранному курсу самостоятельного развития», говорится в заявлении.