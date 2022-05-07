Москва, , 10:04 — REGNUM Работа завода по производству смазочных материалов нефтегазового концерна Shell в Тверской области, а также сети автозаправочных станций этой компании, будет приостановлена в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Шелл Нефть» со ссылкой на заявление генерального директора организации Сергея Стародубцева.

Логотип Shell (сс) DennisM2

Он пояснил, что такая мера связана с продажей объектов и их последующей передачей новому владельцу. По информации журнала Forbes, среди потенциальных покупателей числится российская нефтяная компания «Лукойл».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля Bloomberg, со ссылкой на свои источники, распространила информацию о том, что Shell приступила к отзыву своих сотрудников из России, включая занятых на совместном с Газпромом предприятии.

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