Барнаул, , 10:03 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает улучшаться. По состоянию на 7 мая, судя по данным оперштаба региона, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (267 126 человек, + 80 за сутки) выздоровели 257 572 человека (+52 за сутки). Также известно, что за всё время в крае погибли 8613 пациентов в коронавирусом, хотя по состоянию на 30 апреля, общее число жертв в сводке составляло 10 179 человек. При этом утверждается, что один скончался за последние сутки.

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Проходят лечение 941 (+27 за последние сутки). Число тестирований сократилось с 6433 до 6384 (на 49 меньше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 802 (+3 за последние сутки) и 216 944 (+74 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных увеличилось до 62 (+2 за сутки). Из них 26 подключены к аппарату ИВЛ (+1 за сутки).

Также на Алтае выявлено уже 40 763 зараженных коронавирусом среди детей (+7 за последние сутки).

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