Сент-Луис, США, 7 мая, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» нанес поражение с разгромным счетом команде «Сент-Луис Блюз» в третьем матче серии первого раунда плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 7 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Khl.ru Кирилл Капризов

Игра прошла на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась победой гостей со счетом 1:5.

В составе победителей шайбы забросили Джордан Гринуэй (1-я минута), также отличившийся голевым пасом российский форвард Кирилл Капризов (3-я), Матс Цуккарелло (28-я), шведский нападающий Йоэль Эрикссон Эк (41-я) и Юнас Бродин (53-я, в пустые ворота).

Автором единственной забитой шайбы «блюзменов» стал Райан О"Райли (43-я, в большинстве).

Российские форварды «Сент-Луиса» Алексей Торопченко, Иван Барбашев, Павел Бучневич и Владимир Тарасенко не отличились в матче результативными действиями.

Отметим, по итогам матча счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Миннесоты», следующий матч состоится 8 мая.