Лондон, 7 мая, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Убытки на общую сумму свыше $10 млрд готовятся понести банки из Европы и США при сокращении своей деятельности или полном уходе из России. Об этом говорится в обнародованном 6 мая материале британской газеты Financial Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Отмечается, что антироссийские санкции западных стран вынудили кредитные организации Европы и США рассмотреть такую возможность. При этом уточняется, что банки стран Запада «резервируют более $10 млрд в ожидании убытков от своих предприятий».

Кроме того, указывается, что самая крупная банковская группа Unicredit из Италии зарезервировала €1,3 млрд на то, чтобы покрыть свои возможные потери в сложившейся ситуации, а также сообщила, что в случае своего ухода из России может потерять до €5,3 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава испанской нефтяной компании Repsol Антонио Бруфау заявил, что замена российского голубого топлива американским сжиженным природным газом (СПГ) не является рациональной.