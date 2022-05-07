Горно-Алтайск, 7 мая, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Республике Алтай за сутки после COVID-19 выздоровели 79 пациентов. Таким образом, всего за время пандемии коронавирус победили 32 302 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Выявлено за последние сутки семь новых носителей. Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска и пяти сельских районов. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 34 197.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 660, в том числе 612 — от COVID-19, 48 – от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки – 702, за весь период – 446 850», — добавили в оперштабе.