Донецк, 7 мая, 2022, 09:53 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка 5 ракет из БМ-21 «Град». Об этом 7 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:28 — н.п. Невельское — г. Донецк (Кировский район): выпущено 5 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка снаряда калибра 122 мм.