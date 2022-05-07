Ольхонский район, Иркутская область, 7 мая, 2022, 09:51 — ИА Регнум. «Мусорную разведку» провели в Прибайкальском национальном парке специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и представители Иркутской общественной экологической организации «Мой Байкал», — сообщает 7 мая 2022 года пресс-служба заповедника.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

Участники объехали несколько популярных у туристов байкальских бухт в Ольхонском районе — в устье реки Анга, заливы Орсо и Бегул, местность Шалоты. Обновили список стихийных свалок, в уборке которых уже в ближайшие месяцы смогут поучаствовать добровольцы, оценили объем работы.

«В конце 2021 года руководители участковых лесничеств предоставили в дирекцию учреждения списки обнаруженных стихийных свалок с координатами. Мы проехали по этим точкам и выяснили, что некоторые бухты уже чистые. При этом новые свалки обнаружились в Еланцинском лесничестве. Есть и приятные новости: в бухте Широкая, где волонтёры убирались два года назад, мусора до сих пор нет. Порядок там наверняка помогают поддерживать как сами местные жители, так и туристы», — рассказала специалист отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Наталья Большакова.

По словам руководителя общественной организации Надежды Николаевой, ведется подготовка к проведению традиционного фестиваля «Праздник чистоты» — его организация проводит вот уже 10 лет.

«Мы посетили три бухты — Бегул, Орсо и Ая. Это популярные места для туристов, которые живут в палатках. Если сравнить с пятилетней давностью, то отдыхающие стали более ответственными, забирают отходы с собой. Особенно приятно, что в местности Шалоты, там мы убирались три года назад, больше свалка не появляется», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, на Байкале просыпаются медведи. Первый косолапый был встречен там, где его меньше всего ожидали увидеть — в Еланцинском лесничестве.

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