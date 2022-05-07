Москва, , 09:47 — REGNUM Российские кинотеатры в апреле 2022 года собрали 1,372 млрд рублей, что на 37% меньше мартовских показателей. Об этом сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в апреле в России продано 5,038 млн билетов. Продажи билетов в сравнении с предыдущим месяцем снизились на 34%, в сравнении с тем же месяцем 2021 года — на 54%.

В сравнении с апрелем предыдущего года сборы упали почти на 56%. В пересчёте на доллары США падение сборов в месячном исчислении составило 38%, в годовом — 61%.

После начала специальной военной операции России на Украине многие западные кинокомпании объявили о прекращении проката своих фильмов в российских кинотеатрах. В частности, о таком решении объявили Warner Bros, Universal и Disney.

Для замещения высвободившихся мощностей кинопроката некоторые кинотеатры объявили о повторном прокате вышедших ранее картин. Дилогии «Брат» режиссёра Алексея Балабанова удалось собрать в повторном прокате 115 млн рублей.

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