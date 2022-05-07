Тирасполь, , 09:46 — REGNUM В селе Воронково в Рыбницком районе Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), который расположен на границе с Украиной, вечером 6 мая прогремело несколько взрывов. Об этом 7 мая сообщает Приднестровский телеканал ТСВ.

Приднестровью жить! Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации источника, в месте, где произошли взрывы, были замечены беспилотные летательные аппараты. При этом данные о пострадавших в результате взрывов не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне экс-президент Молдавии, глава Молдавско-российского делового союза (МРДС) Игорь Додон заявил, что нет никаких оснований опасаться, что Приднестровье нападёт на Молдавию или Украину.