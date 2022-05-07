Тирасполь, 7 мая, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В селе Воронково в Рыбницком районе Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), который расположен на границе с Украиной, вечером 6 мая прогремело несколько взрывов. Об этом 7 мая сообщает приднестровский телеканал ТСВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровью жить!

По информации источника, в месте, где произошли взрывы, были замечены беспилотные летательные аппараты. При этом данные о пострадавших в результате взрывов не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне экс-президент Молдавии, глава Молдавско-российского делового союза (МРДС) Игорь Додон заявил, что нет никаких оснований опасаться, что Приднестровье нападёт на Молдавию или Украину.