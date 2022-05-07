Томск, 7 мая, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Жителей Томской области предупредили о непогоде 8 мая. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные синоптиков.

ГУ МЧС по Томской области Порывистый ветер ожидается в Томской области

Так, по области и в Томске ночью 8 мая сохранится местами порывистый ветер до 18-23 метров в секунду. В связи с этим жителей призвали переждать порывы ветра в помещении.

При этом по центральным и южным районам региона 7–11 мая сохранится высокая пожароопасность (4 класс). Руководителям комитетов по ЧС муниципалитетов, а также учреждений и предприятий рекомендовано выполнить комплекс предупредительных мероприятий.