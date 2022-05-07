Донецк, 7 мая, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Блокированные на территории металлургического комбината «Азовсталь» украинские нацисты, вероятно, пользуются автономным дизель-генератором и спутниковой связью, и хорошо экипированы. Об этом 7 мая заявил советник главы правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид на «Азовсталь»

Как отметил в интервью РИА Новости Гагин, блокированные на территории завода радикалы, вероятнее всего, используют автономные источники электрического питания.

«Это автономные дизель-генераторы достаточно большой мощности. И можно говорить о том, что они используют связь не только GSM, но и спутниковую связь. То есть каналы связи у них продублированы, они достаточно хорошо экипированы», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибра 122 мм.