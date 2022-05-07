Тункинский район, Бурятия, 7 мая 2022, 09:32 — REGNUM Поисковая операция в Тункинском районе Бурятии завершены, пропавший мальчик найден мёртвым в лесу возле лесовозной дороги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
Судмедэксперты признаков насильственной смерти не выявили. По предварительным данным, мальчик скончался от переохлаждения в результате действия низких температур.
«Давность наступления смерти определена до девяти суток, то есть ребенок, вероятно, мог погибнуть в первую же ночь вне дома», — отметили в ведомстве.
Впрочем, эксперты дадут более точное заключение по итогам всего комплекса исследований.
Как сообщало ИА REGNUM, мальчик ушёл из дома с двумя собаками 27 апреля после ссоры с отцом и исчез. Спустя два дня домой вернулись грязные и голодные собаки. Поисковая операция была организована на следующий день. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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