Тункинский район, Бурятия, 7 мая, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Поисковая операция в Тункинском районе Бурятии завершены, пропавший мальчик найден мёртвым в лесу возле лесовозной дороги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Бурятии Следственные действия на месте происшествия. Тункинский район, Бурятия

Судмедэксперты признаков насильственной смерти не выявили. По предварительным данным, мальчик скончался от переохлаждения в результате действия низких температур.

«Давность наступления смерти определена до девяти суток, то есть ребенок, вероятно, мог погибнуть в первую же ночь вне дома», — отметили в ведомстве.

Впрочем, эксперты дадут более точное заключение по итогам всего комплекса исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, мальчик ушёл из дома с двумя собаками 27 апреля после ссоры с отцом и исчез. Спустя два дня домой вернулись грязные и голодные собаки. Поисковая операция была организована на следующий день. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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