Яшкульский район, Калмыкия, , 09:30 — REGNUM В Калмыкии возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП на трассе Р-216 Астрахань — Ставрополь. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

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«Следственным отделением МО МВД России «Яшкульский» по данному факту возбуждено уголовное дело, ход расследования которого поставлен прокуратурой республики на контроль», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что дорожная авария случилась днём 6 мая в Яшкульском районе. В результате столкновения Toyota Land Cruser и Kia Rio погиб несовершеннолетний. Травмы получили водитель и ещё двое пассажиров легкового автомобиля.

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