Яшкульский район, Калмыкия, 7 мая, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Калмыкии возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП на трассе Р-216 Астрахань — Ставрополь. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

«Следственным отделением МО МВД России «Яшкульский» по данному факту возбуждено уголовное дело, ход расследования которого поставлен прокуратурой республики на контроль», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что дорожная авария случилась днём 6 мая в Яшкульском районе. В результате столкновения Toyota Land Cruser и Kia Rio погиб несовершеннолетний. Травмы получили водитель и ещё двое пассажиров легкового автомобиля.