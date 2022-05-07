Токио, , 09:30 — REGNUM За пределами исключительной экономической зоны Японии упала баллистическая ракета, которую ранее, как предполагается, запустила Северная Корея. Об этом 7 мая сообщает телеканал NHK со ссылкой на японское правительство.

Запуск баллистической ракеты. КНДР Egloos.com

При этом ранее стало известно, что КНДР выполнила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Отметим, в случае подтверждения данных о запуске КНДР указанной ракеты, это станет 15-м пуском Пхеньяна с начала 2022 года, при это предыдущий запуск был произведен 4 мая.

Читайте развитие сюжета: Япония заявила КНДР протест из-за пуска ракеты