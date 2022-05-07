Донецк, , 09:26 — REGNUM ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка снаряда калибра 122 мм. Об этом 7 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия на пути к своей цели: военная спецоперация на Украине — трансляция»

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:15 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк из «Градов».

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Донецк из «Градов»