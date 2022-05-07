Элиста, 7 мая, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили 19 носителей коронавируса, выздоровели 16 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 7 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В двух ковид-центрах Калмыкии лечение получают 39 пациентов, из них три человека остаются в тяжёлом состоянии.

За весь период пандемии в Калмыкии подтверждено 51 268 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 50 214 пациентов. Зарегистрирован 841 летальный исход среди больных COVID-19.