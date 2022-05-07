Перемышль, Калужская область, 7 мая 2022, 12:37 — REGNUM Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на седьмом километре автодороги М3 — Перемышль- Калужская опытная сельхоз станция вечером 6 мая. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.
Автомобиль Kia Ceed наехал на девочку 13 лет, вышедшую из рейсового автобуса и собиравшуюся переходить дорогу. Ребёнок погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.
За рулем автомобиля Kia Ceed, сбившего девочку, находилась 29-летняя женщина. Прокуратурой организована проверка.
Подробные обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.
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