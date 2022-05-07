Перемышль, Калужская область, 7 мая, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на седьмом километре автодороги М3 — Перемышль- Калужская опытная сельхоз станция вечером 6 мая. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

40. mchs. gov.ru Место дорожного происшествия

Автомобиль Kia Ceed наехал на девочку 13 лет, вышедшую из рейсового автобуса и собиравшуюся переходить дорогу. Ребёнок погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

За рулем автомобиля Kia Ceed, сбившего девочку, находилась 29-летняя женщина. Прокуратурой организована проверка.

Подробные обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.