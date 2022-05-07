Луганск, , 09:22 — REGNUM Народная милиция ЛНР и ВС России взяли под контроль здание администрации города Попасная. Об этом 7 мая сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

Символы ЛНР Stealth 007

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«Здание горадминистрации Попасной уже под контролем Народной милиции ЛНР и союзных сил. В городе больше 2-х месяцев идут ожесточенные бои. Врага метр за метром выбивают из мощнейшего укрепрайона, в который превращен город Попасная», — написал он в Telegram-канале.

Попасная находится в западной части республики, через город проходят автодороги на Красноармейск и Артемовск.