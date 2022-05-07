Брюссель, 7 мая, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Вопрос о целесообразности поддержки Сербии в качестве государства — кандидата на вступление в Евросоюз из-за сербской политики в отношении России поднял в своем письме к Еврокомиссии депутат Европарламента (ЕП) от Бельгии Йохан Ван Овертвельдт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Как отмечает в своем письме, текст которого приводит RT, евродепутат, Белград не разделяет политику ЕС в отношении России, как это делают другие балканские страны — кандидаты на вступление в сообщество.

Также Ван Овертвельдт напомнил, что в период с 2014 по 2020 год ЕС предоставил Сербии поддержку на общую сумму €1,539 млрд и предоставил еще свыше €122 млн 15 декабря 2021 года.

При этом он отметил, что Белград «не придерживается внешней политики ЕС в отношении России», как это делают другие балканские государства — кандидаты на вступление в сообщество и уточнил, что, по его мнению, Сербия не добилась значительного прогресса в вопросах сосредоточения власти и коррупции.

«Отчёты о прогрессе в вопросе вступления (в ЕС — ред) свидетельствуют о недостаточных подвижках по таким пунктам, как сосредоточение власти, политическое вмешательство и коррупция. Это подтверждается отчётом Европейского суда аудиторов (ЕСА) от 10 января 2022 года», — говорится в письме.

Помимо этого, депутат Европарламента призвал Еврокомиссию оценить действия сербских властей и рассмотреть вопрос о целесообразности предоставления Сербии дальнейшей помощи.

«В свете наблюдений, содержащихся в отчётах о прогрессе в вопросе вступления, отчёта ЕСА и политики Сербии в отношении Российской Федерации считает ли Европейская комиссия по-прежнему приемлемым оказание Республике Сербия содействия на этапе подготовки к вступлению в ЕС?» — задался в своем письме вопросом Ван Овертвельдт.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая президент Сербии Александр Вучич заявил, что в будущем обязательно случится «новая Ялта», и тогда президент России Владимир Путин использует косовский прецедент как ключевой аргумент для переговоров с Западом.