Донецк, , 09:19 — REGNUM За сутки на освобожденной территории ДНР медпомощь получили 5 раненых мирных жителей. Об этом 7 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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За минувшие сутки, с 09:00 6 мая до 09:00 7 мая, на территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 5 мирных жителей, раненых в результате обстрелов ВФУ.

Всего за указанный период на всей территории Донецкой Народной Республики медицинская помощь оказана 8 раненым мирным жителям, сообщает Минздрав ДНР.

За минувшие сутки, с 08:00 6 мая до 08:00 7 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 373 человека, включая 43 ребенка.

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