Донецк, , 09:16 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк из «Градов». Об этом 7 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:04 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка снарядами калибра 122 мм.

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