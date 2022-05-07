Донецк, 7 мая 2022, 09:16 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк из «Градов». Об этом 7 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:04 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.
ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка снарядами калибра 122 мм.
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