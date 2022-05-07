Абакан, 7 мая, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Синоптики предупредили жителей Хакасии о непогоде на выходных. В связи с этим, на территории республики объявлено штормовое предупреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления по ГО и ЧС.

ГУ МЧС по Хакасии Степной пожар в Хакасии

Согласно прогнозам гидрометцентра, 7 мая в регионе ожидается сильный ветер местами до 25 метров в секунду, в горах до 30 метров в секунду. В связи с этим специалисты призвали население соблюдать правила пожарной безопасности.

«В порывистый ветер высоки риски развития природных и лесных пожаров при их возникновении. За считанные секунды штормовой ветер может разнести огонь на большие расстояния, создать угрозу населенным пунктам, объектам инфраструктуры, лесному фонду», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Абакане ввели режим ЧС из-за крупного пожара в дачном массиве. По данным на утро 7 мая огнём повреждены 30 нежилых строений.

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