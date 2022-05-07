Токио, , 09:13 — REGNUM Ответ международного сообщества на специальную военную операцию России на Украине представляет важность для «сдерживания» Китая по тайваньскому вопросу и влиянию в Южно-Китайском море. Об этом заявил министр обороны Японии Нобуо Киси 6 мая в интервью изданию The Washington Post.

Нобуо Киси Official CTBTO Photostream

По словам главы военного ведомства, КНР «тщательно следит» за реакцией стран относительно российской спецоперации. Он считает, что, если действия России на Украине будут «каким-либо образом оправданы», то Пекин может получить «неправильный сигнал» и решит, что подобные шаги допустимы в других частях мира, в том числе и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США стремятся уничтожить Россию через конфликт на Украине, а после собираются переключиться на Китай.

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