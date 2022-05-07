Элиста, 7 мая, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Калмыкии назначен руководитель управления по эксплуатации групповых водопроводов. Об этом говорится в распоряжении за подписью главы Калмыкии Бату Хасикова.

Orenburg-gov.ru Назначение

«Назначить Кониева Батра Манцаевича директором бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Управление по эксплуатации групповых водопроводов», — сказано в документе.

С управленцем будет заключён трудовой договор и договор о закреплении имущества.