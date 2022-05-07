Москва, 7 мая, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Предприятия Роскосмоса представили первые образцы отечественного подъёмно-транспортного наземного оборудования ракетно-космических комплексов. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

vostokdrom.ru Космодром Восточный

Ножничный подъёмник и электрический тягач произведены Конструкторским бюро «Мотор» и Научно-исследовательским институтом стартовых комплексов имени В. П. Бармина (филиалы Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, ЦЭНКИ). Эта техника заменит импортное оборудование, которое используется на космодромах Байконур, Восточный и Плесецк.

Подъёмник будет использоваться специалистами, обслуживающими ракетно-космическую технику и технологическое оборудование. Это оборудование позволяет проводить работы на высоте до 10 метров, поднимая до 450 кг полезной нагрузки.

Генеральный директор ЦЭНКИ Руслан Мухамеджанов рассказал, что сейчас специалисты российской космической отрасли работают над максимально полным замещением систем и агрегатов наземной космической инфраструктуры иностранного производства. Он подчеркнул, что импортозамещение является одной из приоритетных целей отрасли.