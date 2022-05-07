Яшкульский район, Калмыкия, , 09:10 — REGNUM В Калмыкии назначена прокурорская проверка после смертельного ДТП на трассе Р-216 Астрахань — Ставрополь. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Ysia.ru

«Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства, в том числе о безопасности дорожного движения. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — уточнили в прокуратуре.

ИА REGNUM сообщало, что ДТП случилось днём 6 мая в Яшкульском районе. В результате столкновения Toyota Land Cruser и Kia Rio погиб несовершеннолетний. Водитель и ещё двое пассажиров легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

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