Яшкульский район, Калмыкия, 7 мая 2022, 09:10 — REGNUM В Калмыкии назначена прокурорская проверка после смертельного ДТП на трассе Р-216 Астрахань — Ставрополь. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.
«Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства, в том числе о безопасности дорожного движения. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — уточнили в прокуратуре.
ИА REGNUM сообщало, что ДТП случилось днём 6 мая в Яшкульском районе. В результате столкновения Toyota Land Cruser и Kia Rio погиб несовершеннолетний. Водитель и ещё двое пассажиров легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.
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