Копейск, Челябинская область, 7 мая, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области местный житель продал автомобиль «Тойота», который был сдан в ремонт. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Тойота

Пострадавшей оказалась женщина 1951 года рождения. Она отдала машину в ремонт, а когда решила забрать, то не смогла дозвониться до мастера. Машины на месте также не оказалось.

Полицейские выяснили, что гражданин 1994 года рождения продал «Тойоту» за 40 тыс. рублей и уже потратил деньги. Теперь ему грозит пять лет колонии за мошенничество.