Красноярск, 7 мая, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Красноярске и ряде районов Красноярского края в настоящее время бушует пылевая буря. Сильный ветер поднимает пыль и ломает деревья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

News.qq.com Песчаная буря

В связи с этим глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев призвал местных жителей оставаться по возможности дома и не открывать окна.

«Нами организован мониторинг загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», — написал он в своём телеграмм-канале.