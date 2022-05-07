Называевск, Омская область, , 09:01 — REGNUM Прокуратура организовала проверки по факту массовых пожаров в Омской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, организован приём жителей села Новоалександровка и города Называевск, пострадавших в результате происшествий.

Массовые пожары в Омской области СУ СКР по Омской области

По данным следствия, возгорание началось с электроподстанции в Называевске, после чего загорелась сухая трава. Затем из-за сильного ветра пламя перекинулось на соседние дома, в результате чего сгорело 88 строений. При пожарах в Новоалександровке сгорели 24 строения, погиб 65-летний мужчина.

«По всем обращениям будет проведена проверка, вопрос соблюдения прав граждан находится на контроле прокуратуры», — отметили в надзорном ведомстве.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль расследование уголовных дел, возбуждённых по факту пожаров. Дела возбуждены по статьям «уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем» и «халатность».

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