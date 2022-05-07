Херсон, 7 мая, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Херсонская область намерена стать одним из субъектов Российской Федерации. Об этом 7 мая заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Стремоусов подчеркнул, что в этом случае никто не станет никого ни к чему принуждать, однако утончил, что, по его мнению, «исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей».

Также заместитель председателя военно-гражданской администрации региона отметил, что в случае такой необходимости власти Херсонской области готовы к обращению о включении ее в состав России и добавил, что «уже сейчас мы полноценно сотрудничаем и чувствуем себя как одно единое целое с регионами» РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в регионе планируют восстановление пассажирского железнодорожного сообщения с Херсонской и Запорожской областями.