Донецк, , 08:59 — REGNUM ВСУ выпустили по Ясиноватой 10 ракет из БМ-21 «Град». Об этом 7 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:45 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 122 мм.

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