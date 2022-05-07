Донецк, 7 мая 2022, 08:59 — REGNUM ВСУ выпустили по Ясиноватой 10 ракет из БМ-21 «Град». Об этом 7 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Следите за развитием событий в трансляции: «Россия на пути к своей цели: военная спецоперация на Украине — трансляция»
Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:45 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 122 мм.
Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ выпустили пять снарядов по Петровскому району Донецка