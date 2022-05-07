Донецк, , 08:56 — REGNUM За минувшие сутки, с 08:00 6 мая до 08:00 7 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 373 человека, включая 43 ребенка. Об этом 7 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.

Всего за период с 5 марта по 08:00 7 мая в ПОПН «Безыменное» эвакуированы 28 709 человек.