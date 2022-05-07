* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:54 — REGNUM После новостей о захвате уездов Абшар и Дара провинции Панджшер Себгатулла Ахмади, представитель Фронта национального сопротивления Афганистана, заявил, что контрольно-пропускной пункт Доаб также перешел в руки сил Фронта.

Ландшафт Афганистана Master Sgt. Andy Dunaway, U.S. Air Force

Ахмади сообщил «8 Собх», что девять боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и еще шесть ранены в ходе атаки сил сопротивления на КПП Доаб.

По словам Ахмади, в бою также были уничтожены бронеавтомобиль «Хамви» и пикап талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Контрольно-пропускной пункт Доаб считается одним из стратегически важных пунктов провинции Панджшер. КПП расположен на стыке четырех уездов провинции.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.