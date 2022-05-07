Кабул, 7 мая, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Местные источники сообщили Afghanistan International, что уезд Дара провинции Панджшер (Афганистан) захвачен силами Фронта национального сопротивления.

Взрыв. Афганистан

Согласно этим источникам, бои идут в нескольких частях Панджшера, в том числе в уездах Париан, Абшар, Анаб и Базарак.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали падение уезда Дара.

Себгатулла Ахмади, представитель Фронта сопротивления, сообщил, что бойцы «Красного отряда» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прибыли в уезды Дара, Абшар и Абдуллахейль с целью «проведения обысков и ареста священнослужителей».

«Красный отряд» (также упоминается как «красная группа» или «кровавый отряд») — элитное подразделение афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), изначально предназначенное для осуществления диверсионных и террористических атак против афганских правительственных сил и войск НАТО. Характеризуется как наиболее боеспособное и опасное формирование «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ахмади написал: «Они встретили сильное сопротивление народа. Многие районы захвачены силам сопротивления, захвачено пять транспортных средств противника, 13 оккупантов убито; административные центры этих уездов полностью окружены нами».

Бывший первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех также сообщил, что за последние два дня талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потеряли часть Панджшера.

По словам Салеха, в уездах Абшар и Дарабыло убито большое количество боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Салех добавил: «Защита жизни, земли, дома, неприкосновенности частной жизни, самобытности, культуры и традиций священна для народа. Наша защита священна и законна. Поражение «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неизбежно, потому что он — это насилие».