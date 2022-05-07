Нью-Йорк, США, , 08:51 — REGNUM В первый раз с начала спецоперации Вооруженных сил РФ по защите Донбасса Совет безопасности Организации Объединенных наций единогласно принял 6 мая заявление своего председателя по ситуации на Украине.

Совбез ООН Un.org

«Совет Безопасности выражает глубокую обеспокоенность относительно поддержания мира и безопасности на Украине. Совет Безопасности напоминает, что все государства-члены в рамках Устава ООН приняли обязательство решать свои международные споры мирными средствами», — говорится в тексте этого заявления.

Также в нем высказывается поддержка усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по урегулированию кризиса на Украине.

Помимо этого, в заявлении содержится призыв к генсеку ООН после его принятия проинформировать Совбез организации о развитии этой ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французская журналистка Анн-Лоре Бонель на неформальном заседании Совета Безопасности ООН привела показания очевидцев преступлений неонацистов из украинского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).